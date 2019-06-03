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إصابة شابين بجريمتي إطلاق نار في يركا والنقب

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 10:25

إصابة شابين بجريمتي إطلاق نار في يركا والنقب
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عرب ٤٨

أصيب شاب يبلغ من العمر 33 عاما من بلدة يركا بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

وأحيل المصاب بشكل ذاتي إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وهو يعاني من جروح في القسم السفلي من جسده.

وفي منطقة النقب، أصيب شاب في الثلاثينات من عمره بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، جنوبي مدينة بئر السبع.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، حيث قدم الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#إطلاق نار
#يركا
#النقب
#عنف
#جريمة

من عرب 48

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