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اتهام شخص من البعينة نجيدات بارتكاب أعمال مشينة بحق نساء

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 11:03

اتهام شخص من البعينة نجيدات بارتكاب أعمال مشينة بحق نساء
(توضيحية)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في "كريات شمونة" شمالي البلاد، أمس الإثنين، لائحة اتهام ضد شخص (34 عاما) من قرية البعينة- نجيدات، نسبت إليه ارتكاب أعمال مشينة بحق نساء.  

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشرطة اعتقلت المتهم بتاريخ 19.5.19 بعد تلقيها بلاغا بأن شخصا يقود سيارته بمفرده بالقرب من كلية "تال حاي" في كريات شمونة ويقل نساء، ويرتكب بحقهن أعمالا مشينة. وفي غضون دقائق، عثرت الشرطة على سيارة المشتبه به وتم القبض عليه ونقله إلى مركز الشرطة لاستجوابه والتحقيق معه في ملابسات الجناية.

وتبين من إفادات قدمتها 4 مشتكيات للشرطة، أن المشتبه به كان يسافر في سيارته قرب الكلية بشكل منهجي ليقف للنساء ويقلهن، حيث كان يطلب منهن الجلوس في المقعد الأمامي بجانب السائق وربط حزام الأمان. وخلال ذلك كان المشتبه به يدعي باستمرار بأن هناك عطل في حزام الأمان فيقترب من الفتيات والنساء ويلمس أجسادهن زاعما أنه يساعدهن على وضع حزام الأمان.

وبحسب لائحة الاتهام فإن هذه مخالفات جنسية وأعمال مشينة وغير لائقة ومضايقة على خلفية جنسية واستعانة بسيارة لارتكاب هذه المخالفات. وتم تقديم طلب إلى المحكمة لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#لائحة اتهام
#البعينة نجيدات
#أعمال مشينة

من عرب 48

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