العشرات يؤدون صلاة العيد في مسجد البيان بجت

أدى العشرات من أهالي جت وباقة الغربية وزيمر، اليوم الثلاثاء، صلاة العيد في مسجد البيان في قرية جت، فيما التزمت الغالبية من الأهالي في المنطقة بإعلان مفتي فلسطين، محمد حسين، أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان ويوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جميع سكان القرية التزموا بالصيام كون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال في فلسطين والأردن، على الرغم من إعلان السعودية، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

ووسط هذا التباين واختيار مجموعة صغيرة الاحتفال بالعيد، اليوم الثلاثاء، إلا أنه لم تسمح تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات مسجد البيان، فيما سمع القران والأدعية قبيل موعد السحور.

وأصدر أئمة المساجد الخمسة في جت بعد اجتماعهم، مساء الإثنين، بيانا، جاء فيه: "جرى اتفاق الأئمة على أن من كان يتبنى رؤية الهلال في أي مكان بالوجه الشرعي ملزمة لجميع المسلمين، فسيكون عنده عيد الفطر يوم الثلاثاء، ويمكنه أداء صلاة العيد في مسجد البيان".

كما تم الاتفاق بين الأئمة حسب البيان، على أن من كان يعمل برؤية القطر الواحد (الأردن-فلسطين) بالوجه الشرعي فملزم بصيام، اليوم الثلاثاء، وسيكون عنده عيد الفطر يوم الأربعاء وصلاة العيد في مصلى ساحة مدرسة ابن رشد، يشهدها جميع أئمة المساجد في جت.

ووجه أئمة المساجد في جت دعوة إلى أهالي القرية للمشاركة في صلاة عيد الفطر السعيد والتي ستقام في ساحة ابن رشد الساعة 5:50 يوم الأربعاء.