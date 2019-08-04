العنف ضد الأطباء: اعتقال شابين من جديدة المكر وعرعرة النقب

اعتقلت الشرطة شابا (23 عاما) من سكان جديدة- المكر، بشبهة ضلوعه بالاعتداء على طبيب وحارسي أمن بمستشفى "بني تسيون" في حيفا، الليلة الماضية. كما اعتقلت الشرطة آخر (24 عاما) من سكان قرية عرعرة النقب بشبهة تهديد طبيب، قبل يومين.

وادعت الشرطة أنه "بتاريخ 03.08.2019 نحو الساعة العاشرة ليلا، استلم مركز الشرطة بلاغا حول اعتداء شخص على طبيب وحراس أمن بمستشفى في حيفا. ووفقا للشبهات، فإنّ أحد سكان جديدة المكر وصل إلى المستشفى برفقة زوجته، وبعد جدال حول تلقي الخدمات، قام الشاب بالاعتداء على الطبيب المعالج، واثنين من حراس الأمن اللذين هرعا للمكان".

وتم استدعاء المشتبه به، صباح اليوم، للمثول أمام محكمة الصلح في حيفا، والنظر في طلب تمديد اعتقاله.

وفي عرعرة النقب، اعتقلت الشرطة مشتبها من سكان عرعرة النقب قام بتهديد طبيبه الخاص.

وبحسب ادعاء الشرطة فإنّه "بتاريخ 01.08.2019 استلمنا بلاغا حول تهديد أحد المتعالجين عند طبيب بصندوق المرضى (كلاليت) في عرعرة النقب. ووفقا للشبهات، فإنّ المتعالج لم يكن راضيا عن العلاج الطبي الذي قُدم له، فقام بتهديد الطبيب أمام ضباط الشرطة، حيث قال: 'لن أتركه دقيقة واحدة في صندوق المرضى، حتى لو كنت في السجن'. وفي نفس اليوم تم اعتقال المشتبه به بعد أن رفض الذهاب لمركز الشرطة، وقُدمت النيابة ضده لائحة اتهام، اليوم.