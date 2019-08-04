  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: إصابة امرأة بانقلاب سيارتها

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 09:19

الناصرة: إصابة امرأة بانقلاب سيارتها
من مكان الحادث قرب الناصرة، اليوم
عرب ٤٨

أصيبت امرأة في حادث انقلاب مركبتها على الشارع الالتفافي قرب مدينة الناصرة، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أنّه "تمّ إنقاذ عالقة، في سنوات الأربعين من عمرها، إثر انقلاب سيارتها على الشارع الالتفافي الناصرة- 'هار يونا'. وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بتخليص العالقة بعد أن سقطت سيارتها بواد بمحاذاة الشارع. وتم نقل المصابة إلى المشفى لتلقي العلاج".

كما قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الناصرة
#سيارات
#حوادث الطرق

الناصرة: إصابة امرأة بانقلاب سيارتها

الناصرة: إصابة امرأة بانقلاب سيارتها

الناصرة: إصابة امرأة بانقلاب سيارتها

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الذكرى الـ14 لمجزرة شفاعمرو: "جرحنا ما زال ينزف"
الذكرى الـ14 لمجزرة شفاعمرو: "جرحنا ما زال ينزف"

2019-08-04

إصابة 3 أشخاص طعنًا في شجار بكابول
إصابة 3 أشخاص طعنًا في شجار بكابول

2019-08-04

مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد
مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

2019-08-04

الأكثر قراءة

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بـ

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بـ"أفران هتلر"

2019-08-03
منظمة إسرائيلية تبحث عن

منظمة إسرائيلية تبحث عن "يهود مسلمين" في العالم العربي

2019-08-03
السعودية: وفاة الداعية الضميري في أحد السجون 

السعودية: وفاة الداعية الضميري في أحد السجون 

2019-08-03
ميسي يستعد لمفاجأة زملائه في برشلونة

ميسي يستعد لمفاجأة زملائه في برشلونة

2019-08-03
استطلاع: 11 مقعدًا لـ

استطلاع: 11 مقعدًا لـ"المُشتركة" وسيتَعذَّر تشكيل الحكومة

2019-08-03