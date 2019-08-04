دالية الكرمل: إصابة امرأة ورضيعها في حادث انقلاب سيارة

أصيب امرأة وطفلها الرضيع في حادث انقلاب سيارة في قرية دالية الكرمل، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان وحدة الإنقاذ في منطقة الشمال أن "سيارة انقلبت على شارع 'أبو إبراهيم' في دالية الكرمل ما أسفر عن إصابة أم وابنها الرضيع بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة".

وقال المُسعف في وحدة الإنقاذ، أشرف أيوب: "تمّ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين اللذين أخرجا من السيارة بمساعدة طواقم الإطفاء والإنقاذ، ووصفت حالتاهما بين المتوسطة والطفيفة، ولاحقا أحيلا لاستكمال العلاج في المستشفى".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.