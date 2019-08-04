  2. محليات
  3. أخبار محلية

دالية الكرمل: إصابة امرأة ورضيعها في حادث انقلاب سيارة

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 15:10

دالية الكرمل: إصابة امرأة ورضيعها في حادث انقلاب سيارة
من مكان الحادث بدالية الكرمل، اليوم
عرب ٤٨

أصيب امرأة وطفلها الرضيع في حادث انقلاب سيارة في قرية دالية الكرمل، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان وحدة الإنقاذ في منطقة الشمال أن "سيارة انقلبت على شارع 'أبو إبراهيم' في دالية الكرمل ما أسفر عن إصابة أم وابنها الرضيع بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة".

وقال المُسعف في وحدة الإنقاذ، أشرف أيوب: "تمّ تقديم الإسعافات الأولية للمصابين اللذين أخرجا من السيارة بمساعدة طواقم الإطفاء والإنقاذ، ووصفت حالتاهما بين المتوسطة والطفيفة، ولاحقا أحيلا لاستكمال العلاج في المستشفى".

 هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#دالية الكرمل
#سيارات
#حوادث الطرق
#انقلاب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الذكرى الـ14 لمجزرة شفاعمرو: "جرحنا ما زال ينزف"
الذكرى الـ14 لمجزرة شفاعمرو: "جرحنا ما زال ينزف"

2019-08-04

إصابة 3 أشخاص طعنًا في شجار بكابول
إصابة 3 أشخاص طعنًا في شجار بكابول

2019-08-04

مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد
مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

2019-08-04

الأكثر قراءة

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بـ

ممثلة لبنانية تطالب بحرق الفلسطينيين بـ"أفران هتلر"

2019-08-03
منظمة إسرائيلية تبحث عن

منظمة إسرائيلية تبحث عن "يهود مسلمين" في العالم العربي

2019-08-03
السعودية: وفاة الداعية الضميري في أحد السجون 

السعودية: وفاة الداعية الضميري في أحد السجون 

2019-08-03
ميسي يستعد لمفاجأة زملائه في برشلونة

ميسي يستعد لمفاجأة زملائه في برشلونة

2019-08-03
استطلاع: 11 مقعدًا لـ

استطلاع: 11 مقعدًا لـ"المُشتركة" وسيتَعذَّر تشكيل الحكومة

2019-08-03