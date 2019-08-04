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سخنين: إطلاق وابل من الرصاص على منزل وسيارات

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 10:14

سخنين: إطلاق وابل من الرصاص على منزل وسيارات
من مكان الجريمة بسخنين، صباح اليوم
عرب ٤٨

أطلق جناة عيارات نارية على منزل مأهول في مدينة سخنين أسفر عن أضرار بعدد من السيارات الخصوصية التي كانت مركونة أمام المنزل، الليلة الماضية.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وقامت بأعمال تمشيط وبحث في المنطقة عن الجناة، لكن دون جدوى. ولم يبلغ عن تنفيذ اعتقالات، ولا تزال خلفية الجريمة غير معروفة.

وسادت حالة من القلق والهلع في المدينة في أعقاب ازدياد أعمال العنف والجريمة.

وتواصلت أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية بصورة خطيرة، في ظل صمت المجتمع وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف المستشري.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#سخنين
#العنف والجريمة
#سيارات
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#إطلاق نار

سخنين: إطلاق وابل من الرصاص على منزل وسيارات

سخنين: إطلاق وابل من الرصاص على منزل وسيارات

من عرب 48

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