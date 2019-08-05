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جسر الزرقاء: اعتقال شابة بشبهة طعن فتاة قاصر

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 13:35

جسر الزرقاء: اعتقال شابة بشبهة طعن فتاة قاصر
(توضيحية)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة شابة من قرية جسر الزرقاء، وذلك للاشتباه بطعن فتاة قاصر، أول من أمس السبت.

ووفقا للشرطة فإنّ "مركز الشرطة تلقى بلاغا بتاريخ 03.08.2019 حول طعن فتاة قاصر (15 عاما) من قبل مشتبهة (22 عاما) وإصابتها بجروح خطيرة، حيث أحيلت إلى المستشفى وهي بحالة متوسّطة، ولكنّ وضعها تراجع إلى اليوم ووصفت جراحها بالخطيرة".

وادعت الشرطة أن "المشتبهة هربت من المكان وبعد تحقيقات حثيثة للشرطة تمّ اعتقالها، صباح اليوم، في جنوبي البلاد واقتيدت للتحقيقات في مركز الشرطة 'زخرون يعكوف' وستمثل أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالها على ذمة التحقيق".

يذكر أن الفتاة لا تزال ترقد للعلاج في المستشفى.

 

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#جسر الزرقاء
#حوادث الطعن
#العنف والجريمة
#شبهات
#اعتقالات

من عرب 48

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