كفر قاسم: العثور على عبوة ناسفة في سيارة

عثرت الشرطة على عبوة ناسفة داخل سيارة في الحي الجنوبي لعائلة الجوابرة، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة أغلقت المنطقة واستدعت خبراء المتفجرات حيث قاموا بتفكيك العبوة الناسفة، وتواجدت طواقم طبية وإنقاذ وإطفاء في المكان تحسبا لأي طارئ.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تعود السيارة لأحد سكان كفر قاسم، وخلفية الحادث لا زالت غير معروفة، في حين تحقق الشرطة بعدة اتجاهات، وتبحث عن كاميرات مراقبة من المحتمل انها وثقت الجاني حين وضع العبوة الناسفة.

هذا، وسادت حالة من القلق والهلع بين سكان المنطقة.