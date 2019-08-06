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الطيرة: فوجئ اللص بصاحب المنزل فأطلق عليه النار

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 10:58

الطيرة: فوجئ اللص بصاحب المنزل فأطلق عليه النار
(توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة صباح اليوم، الثلاثاء، ووصفت إصابته بأنها متوسطة، نقل على إثرها للعلاج في مستشفى "مئير" بمدينة كفار سابا.

ويُستدل من المعلومات المتوفرة أن المشتبه بإطلاق النار كان قد اقتحم منزلا لسرقته فتفاجأ بوجود الشاب فيه فأطلق النار عليه وأصابه وهرب من المنزل.

ووفقا للشرطة فإنه تلقى مركز الشرطة بلاغا صباح اليوم، الثلاثاء، حول إصابة شاب بالعشرينيات من عمره والذي وصفت جراحه بالمتوسطة بعد تعرضه لإطلاق نار في الطيرة. وقدمت الطواقم العلاجات الأولية المصاب، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الطيرة
#لصوص
#اقتحامات
#إطلاق نار
#شبهات
#العنف والجريمة

من عرب 48

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