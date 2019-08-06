  2. محليات
  3. أخبار محلية

جريمة قتل محمود المغربي بالرملة: تمديد اعتقال مشتبهين من جلجولية

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 16:16

جريمة قتل محمود المغربي بالرملة: تمديد اعتقال مشتبهين من جلجولية
مسرح الجريمة بحي الجواريش، صباح اليوم
عرب ٤٨

مددت المحكمة اعتقال مشتبهين (17 و20 عاما) من قرية جلجولية، لمدة 8 أيام على خلفية جريمة قتل جريمة قتل محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما)، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا لادعاء الشرطة، فإنه على خلفية جريمة إطلاق النار، الذي وقع الليلة الماضية، في حي الجواريش بالرملة، والذي أسفر عن مقتل محمود عبد الحليم المغربي، تم مصادرة سيارة المشتبه بضلوعه بارتكاب الجريمة، على يد قوات الشرطة، على شارع رقم 444، خلال محاولته الهرب من الشرطة.

وادعت الشرطة أن المشتبهين كانا في السيارة التي تمت مصادرتها وتم ضبط سلاح بحوزتهما، على ما يبدو، تم استخدامه في تنفيذ جريمة قتل المغربي (48 عاما) فجر اليوم.

وجرى التحقيق مع المشتبهين بالشبهات المنسوبة إليهما، وتم تمديد اعتقالهما 8 أيام إضافية، على ذمة التحقيقات الجارية.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الرملة
#جلجولية
#جرائم القتل
#محمود المغربي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكم بتمديد فترة القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح
الحكم بتمديد فترة القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح

2019-08-06

الناصرة: عمال النظافة يواصلون إضرابهم الاحتجاجي
الناصرة: عمال النظافة يواصلون إضرابهم الاحتجاجي

2019-08-06

مواطنان من البعينة نجيدات يتعرضان لاعتداء عنصري قرب صفد
مواطنان من البعينة نجيدات يتعرضان لاعتداء عنصري قرب صفد

2019-08-06

الأكثر قراءة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة

مصر: اعتبار انفجار القاهرة "إرهابيا" والداخلية تشن حملة مداهمات

2019-08-05
باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

باقة الغربية: مصرع شاب وإصابة آخرين بحادث طرق

2019-08-05
اعتداء عنصري: المعتدي يبرر الاعتداء بـ

اعتداء عنصري: المعتدي يبرر الاعتداء بـ"كراهيته للعرب"

2019-08-05
القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

القدس المحتلة: مسؤولون سابقون بالشاباك حلقة وصل بين الحكومة والفلسطينيين

2019-08-05
حالة الطقس: جو حار جدا

حالة الطقس: جو حار جدا

2019-08-05