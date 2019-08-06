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جولس: حريق في منزل يلتهم سيارة

تاريخ النشر: 06/08/2019 - 10:05

جولس: حريق في منزل يلتهم سيارة
من مكان الحريق بجولس، فجر اليوم
عرب ٤٨

أسفر حريق شب في منزل مأهول بقرية جولس في منطقة الجليل الغربي، شمالي البلاد، عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة فجر اليوم، الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أنه "اندلع حريق، فجر اليوم، داخل منزل في جولس، وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى المكان على إخماد الحريق ومنع انتشاره علما أن الحريق شب في الطابق الثاني من المنزل وانتشر إلى عريشة خشبية وطال سيارة كانت مركونة بالمكان. لم يبلغ عن إصابات ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

يذكر أن الشرطة وخبراء الحرائق فتحوا ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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جولس: حريق في منزل يلتهم سيارة

جولس: حريق في منزل يلتهم سيارة

جولس: حريق في منزل يلتهم سيارة

من عرب 48

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