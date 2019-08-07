  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال منزلي لشاب من طمرة بزعم الانتماء لـ"شباب الأقصى"

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 13:56

اعتقال منزلي لشاب من طمرة بزعم الانتماء لـ"شباب الأقصى"
محمد ذياب بعد إطلاق سراحه، اليوم
عرب ٤٨

أطلقت الشرطة سراح الشاب محمد ذياب (24 عاما) من مدينة طمرة ظهر اليوم، الأربعاء، بعد اعتقاله واقتحام منزل أسرته والعبث بمحتوياته من قبل قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، فجر اليوم.

وقال المحامي الموكّل بالدفاع عن الشاب محمد ذياب، عمر خمايسي، إنه "جرى التحقيق مع محمد على خلفية ارتباطه بالمسجد الأقصى وزياراته الدائمة للصلاة فيه، وزعموا أنه ينتمي لمجموعة تسمى 'شباب الأقصى' وقد نفى محمد صلته بأي نشاط أو مجموعات، وفق ادعاء الشرطة والمخابرات، وجرى تسريحه وتحويله للحبس المنزلي لمدة 5 أيام".

وأضاف أن "هذه الاعتقالات التعسفية التي تجري للعديد من الشبان وسط محاولات ترويعهم وأهاليهم في ساعات الليل، تهدف فيما يبدو إلى تهديد الشبان وثنيهم عن التواصل مع المسجد الأقصى المبارك، لذلك تساق مزاعم واهية لا تستند إلى شيء قانوني، بعد كل اعتقال، وهذا من أشكال الملاحقات السياسية والتضييق الذي تمارسه السلطات ضد أبناء الداخل الفلسطيني".

 


#طمرة
#اعتقالات
#تحقيقات
#شباب الأقصى
#القدس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟
بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟

2019-08-07

إجماع "المشتركة": لا فائض أصوات مع ميرتس وباراك
إجماع "المشتركة": لا فائض أصوات مع ميرتس وباراك

2019-08-07

لجنة الحريات تنظم وقفة احتجاجية أمام سجن الرملة
لجنة الحريات تنظم وقفة احتجاجية أمام سجن الرملة

2019-08-07

الأكثر قراءة

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

سعاد الشمري على التلفزيون الإسرائيلي: بن سلمان رسولٌ منقذ

2019-08-06
موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

موقع: بن سلمان منح ممثلة أميركية بطاقة ائتمان وطائرته

2019-08-06
ضحية ثانية لجرائم إطلاق النار: قتيل في جلجولية

ضحية ثانية لجرائم إطلاق النار: قتيل في جلجولية

2019-08-06
الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الرملة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2019-08-06
مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

مليون و600 ألف شيكل غرامة على أهالي العراقيب

2019-08-06