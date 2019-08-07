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جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 10:23

جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها
المرحومان أحمد عرباس وشقيقته أم سمير
عرب ٤٨

توفيت شقيقة ضحية جريمة القتل، الشيخ أحمد عرباس، الحاجة سمية صالح (أُم سمير) في السبعينيات من عمرها، إثر مرض ألم بها صباح اليوم، الأربعاء.

وعلم "عرب 48" أنه سيتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير قبل ظهر اليوم، الأربعاء.

وكان شقيقها الشيخ أحمد عرباس (66 عاما) توفي متأثرًا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية جلجولية، الليلة الماضية، في جريمة هي الثانية التي تشهدها البلدات العربية أمس، الثلاثاء، حيث قتل في وقت سابق، محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما) في جريمة إطلاق نار داخل سيارته في حي الجواريش بمدينة الرملة.

وسادت حالة من الحزن الشديد في قرية جلجولية في أعقاب مقتل الشيخ أحمد عرباس ووفاة شقيقته بعد ساعات من جريمة قتله.

يذكر أن عرباس كان جالسًا مع قريبه عند مدخل منزله، إلى حين توقف سيارة أمام المنزل، خرج منها مجهولون وباشروا بإطلاق النار، ولا تزال الخلفية غير معروفة فيما رجحت بعض المصادر المحلية أنه قُتل عن طريق الخطأ ولم يكن مقصودا.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#جلجولية
#وفيات
#جرائم القتل
#أحمد عرباس
#سمية صالح

من عرب 48

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