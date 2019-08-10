عيد الأضحى: إرشادات لأكل صحيّ ولتجنُّب الحوادث

تكثر الزيارات والمعايدات والرحلات طيلة أيام عيد الأضحى، وفي ما يلي بعض النصائح السريعة المتعلّقة بهذه النشاطات، كالأكل والتنزه وما إلى ذلك.

لتجنب الحوادث خلال فترة العيد:

تجنبوا السرعة الزائدة على الطرق الخارجية وأثناء التنقل.

لا تُضرموا النيران في الأعشاب والأماكن غير المُعدة لذلك.

حذّروا أطفالكم من اللهو والعبث بمسببات الحرائق، والألعاب النارية.

أبعدوا أطفالكم عن الألعاب التي تشكل خطرا عليهم.

تقيدوا بتعليمات وإرشادات السلامة داخل الأماكن التي تزورونها كمدن الملاهي والمسابح والمنتزهات العامة.

نصائح مفيدة في ما يتعلّق بالأكل: