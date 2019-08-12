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خلال اليومين الأخيرين: 15 معتقلا جراء شجارين في رهط وعيلبون

تاريخ النشر: 12/08/2019 - 17:07

خلال اليومين الأخيرين: 15 معتقلا جراء شجارين في رهط وعيلبون
من الشجار في عيلبون
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة، خلال اليومين الماضيين، 15 شابًا جراء شجارين كبيرين ومنفصلين وقعا في قرية عيلبون ومدينة رهط.

عيلبون: تكسير سيارات وقذف حجارة

اندلع شجار، الليلة الماضية (الأحد – الإثنين)، بين عائلتين في قرية عيلبون، أدّى إلى أضرار ماديّة واعتقال شابين.

وتخلّل الشجار قذف حجارة تجاه أحد البيوت في القرية وإلقاء دلو دهان على السيارات، بالإضافة إلى كسر زجاجها.

واعتقلت الشرطة شابين ضالعين في الشجار، سيتم تقديم أحدهما، وهو شاب 27 عامًا من القرية، لمحكمة الصلح في الناصرة، اليوم، الإثنين، لتمديد اعتقاله.

وقالت الشرطة في بيان إنها ستعتقل أشخاصًا إضافيين على خلفيّة الشجار.

رهط: اعتقال 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في شجار

أمّا في رهط، فاعتقلت الشرطة أمس، الأحد، 13 شابًا، على خلفية شجار اندلع في المدينة مساء الجمعة الماضي.

وبحسب الشرطة، فإن الشجار اندلاع داخل إحدى العائلات الكبيرة في المدينة.

والسبت الماضي، مدّدت محكمة في بئر السبع اعتقال 7 من المعتقلين، بينما مدّدت المحكمة اعتقال 6 آخرين، أمس الأحد.


#رهط
#عيلبون
#شجار

خلال اليومين الأخيرين: 15 معتقلا جراء شجارين في رهط وعيلبون

خلال اليومين الأخيرين: 15 معتقلا جراء شجارين في رهط وعيلبون

خلال اليومين الأخيرين: 15 معتقلا جراء شجارين في رهط وعيلبون

خلال اليومين الأخيرين: 15 معتقلا جراء شجارين في رهط وعيلبون

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