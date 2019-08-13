دير حنا: اعتقال شخص للاشتباه بإطلاقه النار الليلة الماضية

اعتقلت الشرطة، اليوم الثلاثاء، شابا من دير حنا للاشتباه بإطلاقه النار على سيارة الليلة الماضية (الإثنين – الثلاثاء).

وكانت سيارة تعرّضت لإطلاق نار فجر اليوم، الثلاثاء، لم تسفر عن إصابة أشخاص.

والشاب من سكان دير حنا ويبلغ من العمر 42 عامًا، وترجّح الشرطة أن يكون إطلاق النار على "خلفيّة شجار بين عائلات".

وبحسب الشرطة، سيعرض أمام محكمة الصلح في عكا، اليوم، لتمديد اعتقاله.

انعدام الأمن والأمان

ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل ازدياد العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.

وقالت قيادات عربية إن الشرطة تتواطأ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي ولا تأبه لازدياد جرائم القتل إذا كان القتلى من المواطنين العرب.

فوضى السلاح

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد ذكر في تقرير خاص أصدره في شهر آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي.

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل.