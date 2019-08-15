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مصرع سائق دراجة نارية على طريق عكا - صفد

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 06:48

مصرع سائق دراجة نارية على طريق عكا - صفد
صورة توضيحية (تصوير طواقم الإسعاف)
عرب ٤٨

لقي سائق دراجة نارية مصرعه، خلال ساعات الليل الفائت، في حادث طرق وقع على شارع عكا – صفد (85)، بين قريتي الرامة والمغار.

ورجحت التحقيقات الأولية أن الشاب، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، قد لقي مصرعه نتيجة انزلاق دراجته النارية.

ووصل محققو حوادث السير في الشرطة إلى المكان، وباشروا التحقيق في ظروف الحادث.

وقال أحد المسعفين، ويدعي جواد قطيش، إن الشاب كان فاقدا للوعي نتيجة إصابته الحرجة، وبدون علامات حياة على بعد نحو 50 مترا من الدراجة النارية، مضيفا أنه تقررت وفاته بعد إجراء الفحوصات الطبية له.

يشار في هذا السياق إلى أن سائق دراجة نارية (25 عاما) كان قد أصيب، يوم أمس الأربعاء، بصورة خطيرة في حادث طرق وقع على طريق الرامة – بيت جن، وتم نقله إلى مركز الجليل الطبي في نهارية.

وعلى صلة، لقي شابان عربيان من قرية الفرعة في النقب، مصرعيهما، مساء الإثنين، في حادث طرق وقع  قرب عراد في النقب، وذلك نتيجة اصطدام مركبتهما بعامود في الشارع.


#حادث طرق

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