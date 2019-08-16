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القائمة المشتركة: نحمّل الشرطة المسؤولية وسنستمر بمواجهة العنف

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 14:02

القائمة المشتركة: نحمّل الشرطة المسؤولية وسنستمر بمواجهة العنف
مسرح جريمة قتل معتز الشمالي بالرملة، فجر أمس
عرب ٤٨

اعتبرت القائمة المشتركة تصاعد العنف والجريمة، وآخرها حوادث القتل هذا الأسبوع في جلجولية، عرب العرامشة، الطيبة الزعبية والرملة، دليل تواطؤ وتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في حماية حياة الناس وفرض الأمن والأمان في البلدات العربية وتجاه المواطنين العرب.

وحمّلت القائمة المشتركة وزير الأمن الداخلي، چلعاد إردان، "المسؤولية المباشرة والتقاعس الفعلي في توجيه جهاز الشرطة ودفعه للقيام بواجبه لمواجهة مجموعات الإجرام في البلدات العربية، أسوة بما فعلت الشرطة قبل سنوات في وباء الجريمة في البلدات اليهودية".

إلى ذلك، اعتبرت القائمة المشتركة أن "هذا التواطؤ وعدم بذل الجهود الملائمة لوقف جرائم العنف نتاج السياسة العنصرية المّوجهة ضد مجتمعنا العربي".

وأكدت أن قضية فرض الأمن والأمان ومعالجة قضايا العنف والجريمة سيكون في أعلى سلّم أولوياتها، وسوف تباشر فورا ببناء فريق عمل برلماني ومهني، لوضع البرنامج العملي والشامل الذي ستعمل من خلاله واعتمادا على ما تم طرحه من مبادرات وأعمال لنواب القائمة سابقا لمواجهة وباء العنف والجريمة.

ودعت القائمة المشتركة جميع الهيئات السياسية والبلدية والأهلية والدينية، إلى التعاون بينها ومع القائمة المشتركة ومركباتها وتحمّل المسؤولية الذاتية كمجتمع عربي تجاه قضاياه وأكثرها ضرورة وإلحاحًا هو ظاهرة العنف والجريمة.

 


#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#المجتمع العربي
#القائمة المشتركة

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