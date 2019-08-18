العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في أثيوبيا

أعلنت عائلة الطالبة الجامعية آية نعامنة (22 عاما) من مدينة عرابة أنه تم اليوم، الأحد، العثور على جثتها في صحاري أثيوبيا، وسيتم الإعلان عن موعد الجنازة حال وصول الجثمان إلى البلاد.

وقال أقارب الفقيدة الذين توجهوا إلى أثيوبيا إنه تم العثور على جثتها قرب المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن والد الفقيدة، سليم نعامنة، الذي كان في طريقه إلى أثيوبيا، أُنزل من الطائرة وأُبلغ بالنبأ المفجع.

وقال الوالد الثاكل، فور إبلاغه بالفاجعة: "كنت أرغب بالعودة إلى عائلتي برفقة ابنتي، لكن للأسف الشديد تلقينا النبأ المفجع جدا الذي لم نكن نريد سماعه. كنت أرغب بسماع صوت ابنتي وضمها، وليس العودة بدونها".

وسادت حالة من الحزن والأسى في عرابة في أعقاب انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرة الفقيدة لمواساتها والوقوف غلى جانبها في مصابها الجلل.

وتواصلت لليوم الثاني على التوالي في أثيوبيا أعمال البحث عن نعامنة، التي كانت تدرس في معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" في حيفا. وكان الاتصال قد انقطع مع الطالبة التي كانت تشارك في بعثة طلابية من التخنيون في جولة في صحراء الدناكل بأثيوبيا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه "جرى العثور على جثة الطالبة نعامنة التي ضلت طريقها خلال جولة في صحراء الملح بالدناكل في أثيوبيا".

وأشارت إلى أنه، على ما يبدو، سقطت الطالبة وماتت بالمكان. وشاركت في أعمال البحث عنها مروحية وطائرات مسيرة وطواقم بحث وإنقاذ وقوات من الشرطة والجيش في أثيوبيا.