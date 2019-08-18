"المشتركة" تدين قتل السيّدة أمينة فرحات ياسين.. "الشرطة مُتواطئة"

أدانت القائمة المشتركة في بيان أصدرته يوم الأحد، جريمة قتل السيدة أمينة فرحات ياسين، التي نٌفّذت يوم السبت، لتُصبح بذلك المرأة التاسعة التي تُقتل منذ بداية العام الجاري.

وأكّدت المشتركة في بيانها، رفضها القاطع لسلوكيات العنف ضد النساء بجميع أشكالها، مُحمّلةً المسؤوليّة للشرطة التي "تتواطأ وتتساهل في قضايا العنف والقتل في المجتمع العربي وعلى رأسها قتل النساء، ولا تضمن الأمن والأمان للنساء المتضرّرات من العنف بأشكاله".

وطالبت المشتركة أبناء مجتمعنا "بضرورة التصدّي للعنف والمفاهيم التي من شأنها شرعنته"، وأكّدت أنّ "قتل النساء هو جريمة بشعة وعمل منحطّ وجبان، ومسؤوليّة مجتمعنا هي تطوير مرجعيّاته الأخلاقيّة، وآليّات النبذ والمقاطعة والعقاب الاجتماعي للمجرمين ومن يرعاهم".

وذكرت القائمة المشتركة أنّ "مناهضة قتل النساء كان دائمًا في أعلى سلم أولوياتنا من خلال عملنا بالدورات السابقة، وتم طرح خطوات جديّة وعملية لوقف مسلسل الدماء هذا، وسنستمر في الدورة البرلمانيّة القادمة بالعمل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مع التأكيد على الحاجة لتوحيد الجهود الشعبية والبرلمانيّة والمهنيّة للحدّ من هذه الممارسة".