  2. محليات
  3. أخبار محلية

اللد: اتهام شاب بالتورط في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 12:02

اللد: اتهام شاب بالتورط في جريمة إطلاق نار
من مسرح الجريمة باللد
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة، أمس الإثنين، إلى المحكمة لائحة اتهام ضد الشاب خليل أبو عيشة (21 عاما) من اللد، إلى جانب طلب تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشاب التورط في جريمة إطلاق النار التي وقعت بتاريخ 29.7.2019، في شارع "أفيشاي الشفيلي" في مدينة اللد، وأسفرت عن إصابة شخص وامرأة.

وادعت النيابة وجود بينات وأدلة من مسرح الجريمة، وقالت إنه تم خلال وقت قصير اكتشاف السيارة التي استقلها الجناة لارتكاب الجريمة حتى تم إلقاء القبض على المتورط في الجريمة.

وادعت أن المتهم قام مع آخرين، بإطلاق نار من السيارة على أحد سكان اللد البالغ من العمر 32 عامًا، على خلفية نزاع بينهما. وأصيب إثر إطلاق النار الضحية ووصل بشكل مستقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا بجروح متوسطة عن طريق الخطأ أثناء سيرها في الشارع، في جريمة إطلاق النار، وتم نقلها إلى المستشفى.

 


#اللد
#اتهام
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العليا تقرر الإفراج عن الأسير محمد زايد من اللد
العليا تقرر الإفراج عن الأسير محمد زايد من اللد

2019-08-20

وداع الطالبة آية نعامنة: فاجعة وألم في عرابة
وداع الطالبة آية نعامنة: فاجعة وألم في عرابة

2019-08-20

رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب
رفض طلب الشرطة إبعاد الشيخ الطوري ونجله عن العراقيب

2019-08-20

الأكثر قراءة

إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

2019-08-19
أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

2019-08-19
تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

2019-08-19
جثمان آية نعامنة سيصل للبلاد فجر الثلاثاء

جثمان آية نعامنة سيصل للبلاد فجر الثلاثاء

2019-08-19
خلال محاكمته: البشير يقر بحصوله على أموال من السعودية والإمارات

خلال محاكمته: البشير يقر بحصوله على أموال من السعودية والإمارات

2019-08-19