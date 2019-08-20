باقة الغربية: إصابتان في شجار خلال حفل زفاف

أصيب شابان في الثلاثينيات من عمريهما، بجروح متفاوتة إثر شجار وقع خلال حفل زفاف بمحاذاة إحدى قاعات الأفراح في مدينة باقة الغربية، في وقت لاحق من مساء اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن أحد الشابين أصيب نتيجة تعرضه للطعن، بينما الآخر إثر تعرضه للدهس.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للمصابين وهما يعانيان من جروح وصفت بأنها متوسطة.



وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج، وهما بوعيهما الكامل.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تتضح خلفيته بعد.