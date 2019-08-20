طرعان: بحث مخطط التوسعة الجنوبية

عُقدت في مجلس طرعان المحلي جلسة بشأن مخطط التوسعة الجنوبية (تامال 1067) بعد إيداعه، وذلك بمبادرة من رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، وبمشاركة أعضاء المجلس والعديد من المهنيين والمهندسين والمحامين.

واستعرض رئيس المجلس المحلي، التغييرات والتعديلات التي أدخلت على المخطط السابق بناء على طلب المجلس المحلي والاعتراضات المقدمة، ومن بينها تحديد نسبة اقتطاع عادلة من جميع الأراضي تتراوح بين 37 - 40% على الاختلاف من الوضع السابق، كذلك ضمان بقاء الحصص الكبيرة من الأراضي في مكانها الأصلي لدى الأغلبية العظمى من المواطنين، إلى جانب نقل خط الكهرباء، والحصول على حوالي 60% من الأراضي التي سُجلت لدائرة الأراضي "المنهال"، وكذلك إدخال تغييرات وتعديلات أخرى.

ودعا عدوي، المواطنين إلى دراسة المخطط بشكل عميق، بمساعدة الطاقم الخاص الذي شكله المجلس المحلي، والذي سيقوم بمرافقة الأهالي وتوجيههم، حيث سيعمل الطاقم في مكان ثابت وفي ساعات عمل محددة، وسيعلن عن ذلك في الأيام القريبة.

وقال: "كمجلس محلي، ندعم أهلنا ونقف إلى جانبهم، وندعوهم لتقديم اعتراضاتهم، ونتوخى منهم التعاون والالتفاف حول المجلس المحلي لضمان حقوقهم في الأراضي بشكل يرضي الجميع، كما نؤكد بأننا لن نوفر أي مجهود يعود بالفائدة على المواطنين ويخدم المصلحة العامة، كذلك سيقوم المجلس المحلي بتقديم اعتراض عام يتعلق بعدة نقاط. نبارك جميع الجهود الساعية لدعم الأهالي وتصب في المصلحة العامة ونرفض المزاودات الفارغة من كل مضمون والتي هدفها تعكير الأجواء ولن تدعم وتفيد قضيتنا بشيء".