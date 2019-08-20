عرابة: جثمان الطالبة آية نعامنة يصل البلاد

وصل في ساعات صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الطالبة الجامعية آية سليم نعامنة (22 عاما) إلى البلاد، حيث هبطت الطائرة التي أقلت الجثمان قادمة من أثيوبيا عند الساعة الرابعة فجرا في مطار بن غوريون.

وتسلمت العائلة جثمان الفقيدة التي تركت خلفها والدين و6 من الأخوات والأخوة بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وبعد انتهاء الإجراءات في مطار بن غوريون، نقلت سيارة الإسعاف جثمان الطالبة نعامنة إلى معهد الطب الشرعي أبو كبير، لإجراء عملية تشريح وإجراء الفحوصات الطبية وإنهاء المعاملات الصحية بخصوص الجثمان، الذي سينقل بعد ذلك إلى عرابة.

وستبدأ مراسم الجنازة والتشييع عند الساعة الحادية عشرة صباحا يحمل النعش على الأكتاف ويتجه موكب المشيعين إلى مسجد عرابة القديم لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم سينطلق موكب الجنازة سينطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرا إلى مدفن العائلة في "المراح"، حيث يوارى جثمانها الطاهر الثرى.

وسيفتح بيت العزاء في قاعة مسجد عمر بن الخطاب المجاور لبيت عائلة الفقيدة لمدة ثلاثة أيام من بعد ظهر اليوم الثلاثاء حتى مساء الخميس.

وأعلن يوم الأحد الماضي، عن العثور على جثة الطالبة نعامنة التي شاركت في بعثة طلابية من معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" إلى أثيوبيا في صحاري الدناكال، وتم العثور على جثتها قرب المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة.

وجرى العثور على جثة الطالبة نعامنة التي ضلت طريقها خلال جولة في صحراء الملح بالدناكل في أثيوبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه، على ما يبدو، سقطت الطالبة وماتت بالمكان. وشاركت في أعمال البحث عنها مروحية وطائرات مسيرة وطواقم بحث وإنقاذ وقوات من الشرطة والجيش في أثيوبيا.