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دير الأسد: إطلاق سراح مشتبه بالضلوع في جريمة قتل

تاريخ النشر: 21/08/2019 - 12:31

دير الأسد: إطلاق سراح مشتبه بالضلوع في جريمة قتل
الفقيد بشار حكروش
عرب ٤٨

أطلقت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، سراح شاب من بلدة دير الأسد (21 عاما) في أعقاب جريمة قتل الشاب بشار حكروش (20 عاما) من كفر كنا.

وعلم أن المحكمة قامت بإطلاق سراح الشاب بدون أي شروط تذكر.

المحامي ساهر فار

وقال المحامي ساهر فار الموكل بالدفاع عن الشاب، في حديث لـ"عرب 48" إن "المحكمة المركزية في الناصرة اقتنعت اليوم بصحة ادعاءاتنا، وبناء عليه قامت بإطلاق سراح موكلي دون أي شروط تذكر".

وأشار إلى أن "موكلي كان قد تعرض لهجوم من قبل عدة أشخاص، وما قام به كان دفاعا عن النفس بعدما شعر بخطورة على حياته".

هذا، وتعود حيثيات جريمة القتل إلى يوم 28.7.2019، بحيث أسفرت حينها عن مقتل الشاب بشار خالد حكروش من كفر كنا إثر تعرضه للطعن في مصنع "عوف هغليل" في كريات شمونة شمالي البلاد.


#ساهر فار
#بشار حكروش
#دير الأسد
#كفر كنا
#جريمة قتل

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