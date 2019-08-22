إطلاق نار صوب منازل بباقة الغربية وضبط أسلحة بكفركنا

أقدم مجهولون فجر اليوم الخميس، على إطلاق الرصاص باتجاه العديد من المنازل المأهولة بالسكان في مدينة باقة الغربية، ما تسبب بأضرار لواجهات المنازل، دون التبليغ عن إصابات بشرية لقاطنيها.

وتشير التقديرات الأولية أنه تم إطلاق عشرات من الذخائر الحية صوب المنازل، فيما اكتفت الشرطة التي وصلت إلى المكان بفتح تحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون تنفيذ أي اعتقالات، حيث لم يتضح بعد خلفية الحادث.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي شهدت المدنية مؤخرا العديد من جرائم إطلاق النار وإلقاء القنابل صوب بعض المنازل والمحال التجارية، بظل تقاعس الشرطة، إذ يهدد فوضى السلاح الأمن المجتمعي في المدينة.

وفي ظل فوضى السلاح وغياب سلطة إنفاذ القانون وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، وارتفاع عدد جرائم القتل في البلدات العربية، وفي محاولة من الشرطة للتغطية على تقاعسها وعجزها، تعلن الشرطة بين الحين والآخر عن ضبط أسلحة ووسائل قتالية في البلدات العربية.

وزعمت الشرطة ضبط أسلحة وذخيرة في بلدة كفر كنا، حيث اعتقلت صباح اليوم الخميس، 5 أشخاص في كفر كنا صاحب محل تجارية وشاب من البلدة و3 شبان من الضفة الغربية، تنسب لهم شبهات حيازة أسلحة ووسائل قتالية وكميات من الذخيرة، وتنظر محكمة الصلح بالناصرة بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق.