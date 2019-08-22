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العثور على جسم مشبوه بموقف سيارات مجلس يركا

تاريخ النشر: 22/08/2019 - 10:09

العثور على جسم مشبوه بموقف سيارات مجلس يركا
(توضيحية)
عرب ٤٨

عثر صباح اليوم الخميس، على جسم مشبوه داخل مركبة كانت مركونة في موقف للسيارات تابع لمجلس محلي يركا، حيث تم استدعاء الشرطة التي قامت بإغلاق المكان، فيما قام خبراء المتفجرات بمعالجة الجسم المشبوه.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، فقد تلقى عناصرها بلاغا عن جسم مشبوه في مركبة في قرية يركا، وعلى الفور هرعت دوريات للشرطة وخبراء المتفجرات للقرية، حيث تم إغلاق موقف السيارات لحين معالجة الجسم المشبوه.

وذكرت الشرطة أن الجسم المشبوه عثر عليه بموقف للسيارات يتبع للمجلس المحلي، حيث تم أخذ عينات من الجسم المشبوه لفحصها في المختبر الجنائي، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات القضية.

وسبق أن عثرت الشرطة في تموز/يوليو الماضي، على قنبلة يدوية في ساحة مجلس يركا، حيث عمل خبراء المتفجرات على إبطال مفعولها.

 


#يركا
#جسم مشبوه
#قنبلة
#الشرطة
#متفجرات

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