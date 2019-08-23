إصابة شابين طعنا في حيفا وكفر ياسيف

أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في شارع "مسادا" بمدينة حيفا، مساء اليوم الجمعة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح خطيرة.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي سياق منفصل، أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في بلدة كفر ياسيف، بعد عصر اليوم الجمعة.

ووصل المصاب إلى المركز الطبي "حيان" في كفر ياسيف، وهو يعاني من نزيف وقد وصفت حالته بالمتوسطة.

وأحيل المصاب بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.