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حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه

تاريخ النشر: 23/08/2019 - 12:30

حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه
من مقبرة الاستقلال، فجر اليوم (فيسبوك)
عرب ٤٨

أقدم جناة فجر اليوم، الجمعة، على إضرام النار في مقبرة الاستقلال بحي وادي الصليب في مدينة حيفا، ما خلف أضرارا في المكان.

واعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 35 عاما من سكان مدينة القدس، بشبهة ضلوعه في إضرام النار بالمقبرة.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

وقال متولي أوقاف حيفا الاستقلال والجرينة، المحامي خالد دغش، في حديث لـ"عرب 48" إن "هناك أجواء من الغضب والاستنكار في حيفا في أعقاب إضرام النار بالمقبرة، وبدورنا نقوم بمتابعة حيثيات الحادثة ومعاقبة مرتكب هذه الفعلة".

وأضاف أننا "نتواجد حاليا في المحكمة التي تنظر في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به، وقد فوجئنا بقرار المحكمة عقد الجلسة بأبواب مغلقة، ونحن ندرس حاليا الاستئناف على هذا القرار من أجل متابعة مجريات المحكمة".

وختم دغش بالقول "كما فهمنا بأن المشتبه به له سوابق جنائية وهناك توجه لإحالته للطب النفسي باعتبار أنه يتحدث بصورة غريبة وهمجية، وحتى الآن لا نعلم ما الخلفية وراء ذلك".


#حريق
#مقبرة
#الاستقلال
#حيفا
#خالد دغش

حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه

حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه

حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه

حيفا: إضرام النار في مقبرة الاستقلال واعتقال مشتبه

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