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قُرب صفد: 12 مُصابا بينهم شاب بحالة خطيرة بحادث طرق

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 00:41

قُرب صفد: 12 مُصابا بينهم شاب بحالة خطيرة بحادث طرق
من مكان الحادث
عرب ٤٨

أُصيب 12 شخصا بجراح، بينهم إصابة وُصِفت بالخطيرة، في حادث طرق وقع قرب مدينة صفد شمالي البلاد، قُبيل انتصاف ليل السبت.

وقدّمت الطواقم الطبية التي وصلت لمكان الحادث، الإسعافات الأوليّة للمُصابين، ونقلتهم إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد، لاستكمال تلقّي العلاج.

من مكان الحادث

وجاء في التّفاصيل، أن الذي تعرّض لإصابة خطيرة، هو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، تم نقله بواسطة مروحيّة للمستشفى، نظرا لخطورة إصابته.

وأشارت الطواقم الطبية، إلى أن الإصابة طالت عدة أعضاء في جسد الشاب.

وعُلِم أن الحادث وقع بين مركبتين على شارع "89"، فيما لم تُحدَّد أسباب الحادث بعد.

وشرع محققو حوادث الطرق في تحقيقاتهم لمعرفة أسباب الحادث.


#حادث طرق
#صفد
#مستشفى زيف

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