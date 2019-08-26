الجديدة المكر: تمديد اعتقال قاتل زوجته وإحالته للفحص النفسي

مددت المحكمة بعد ظهر اليوم الإثنين، وللمرة الثانية فترة اعتقال ياسين ياسين (48 عاما) من جديدة المكر بـ9 أيام على ذمة التحقيق، وذلك للاشتباه بقتل زوجته آمنة منيب فرحات-ياسين (39 عاما).

وقضت المحكمة أن يتم إخضاع المشتبه خلال فترة الاعتقال للفحوصات النفسية، علما أن قاضية محكمة الصلح في حيفا، قالت عندما عرض عليها لأول مرة إنه لا يوجد أي مؤشر لاضطراب نفسي في ماضي المشتبه به.

وقتلت ضحية الجريمة أمينة فرحات التي تركت وراءها عائلة مكونة من 5 أنفار (3 بنات وولدان)، وهي من مجد الكروم بالأصل، في بلدة جديدة المكر إثر تعرضها لجريمة طعن بآلة حادة داخل منزلها، يوم السبت الموافق 17-8-2019، حيث تم اعتقال زوجها لضلوعه في الجريمة.

وعقب مقتل أمينة فرحات نظمت وقفة احتجاجية في مدخل بلدة المكر تنديدا بجريمة القتل، وشارك في الوقفة العشرات من أهالي جديدة المكر وشخصيات جماهيرية وسياسية، بالإضافة إلى ناشطات عن جمعيات نسوية مختلفة.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي أرتفع إلى 50، بينهم 9 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.