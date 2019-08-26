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حرائق في أحراش قرب القدس وإخلاء 15 منزلا في المشهد

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 15:39

حرائق في أحراش قرب القدس وإخلاء 15 منزلا في المشهد
إخلاء منازل بالمشهد جراء حرائق الأحراش (عرب 48)
عرب ٤٨

اشتعلت، اليوم الإثنين، حرائق في أحراش وغابات في عدة مناطق بالبلاد، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق ومنع انتشار السنة النيران في أحراش متاخمة لقرية المشهد، إذ تم إخلاء 15 منزلا من قاطنيها، فيما عملت طائرات على إخماد حرائق بغابات بالقرب من القدس.

في منطقة الناصرة، قامت طواقم الإطفاء وبمساعدة الطائرات على إخماد النيران التي اشتعلت بالأحراش الواقعة بين صفورية وعيلوط، فيما تم إخلاء 15 منزلا في قرية المشهد، في الوقت الذي قام رجال الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كبير شب في منطقة حرشية قريبة من القرية.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ، فقد عملت 5 طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الناصرة بمساعدة الطائرات على إخماد الحريق قرب المشهد، وتقد تقرر إخلاء منازل قريبة من خط النار حفاظا على حياة المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

 وفي وقت لاحق، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ السيطرة على الحريق قرب المشهد، حيث سمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

أما في منطقة القدس، عملت 10 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة طائرات على إخماد حريق شب في الأحراش والغابات القريبة من خربة الخان.

وعملت الطواقم   في عدة محاور ونقاط للنار، حيث تركز عمل رجال الإطفاء على منع انتشار ألسنة النيران واقترابها من البلدات المحيطة ومن الشوارع.

 


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