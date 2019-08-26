شبهات لجريمة قتل: العثور على جثة شاب في عرعرة النقب

عثر صباح اليوم الإثنين، على جثة شاب بالعشرينيات من العمر في ساحة منزل في قرية عرعرة بالنقب، حيث أقرت الطواقم الطبية التي وصلت المكان وفاته، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت الشرطة بساعات الصباح بلاغا حول العثور على جثة شاب في ساحة منزل بقرية عرعرة في النقب، وعلى الفور هرع عناصر من الشرطة للمكان وقاموا بإغلاق الموقع، فيما أقر الطاقم الطبي وفاة الشاب.

وتحقق الشرطة إذا ما كان الحديث يدور عن شبهات حول جريمة قتل، إذ تشتبه الشرطة أن الشاب تعرض لجريمة قتل، حيث قام طاقم من المختبر الجنائي بجمع الأدلة من المكان لاستكمال التحقيق وفك رموز الجريمة.