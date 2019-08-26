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اعتقال مشتبه بالتشويش على التحقيق بجريمة القتل بيافا

تاريخ النشر: 26/08/2019 - 16:14

اعتقال مشتبه بالتشويش على التحقيق بجريمة القتل بيافا
المرحومة صبرية أصرف أبو سيف (فيسبوك)
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في تل أبيب بعد ظهر اليوم الإثنين، فترة اعتقال شاب (22 عاما)، تنسب له التشويش على مجريات التحقيق في جريمة قتل صبرية أصرف أبو سيف (70 عاما)، التي أصيبت مع 4 آخرين بجريمة إطلاق نار بساعات متأخرة من مساء الأحد.

ووفقا للشرطة، فقد تم اعتقال الشاب وهو قريب الضحية، وتم إخضاعه للتحقيق وتمديد اعتقاله في المحكمة ليومين، إذ تُنسب إليه شبهات التشويش على مجريات التحقيق.

وبحسب تقديرات الشرطة، فإن الضحية أصيبت بإطلاق نار خلال محاولتها فض الخلاف وتهدئة الخواطر عقب الشجار الذي تخلله إطلاق نار.

ووقعت في ساعات متأخرة من ليل الأحد جريمة إطلاق نار في يافا أسفرت عن إصابة الحاجة صبرية بجروح وصفت بالحرجة توفيت على إثرها بالمستشفى، كما أصيب 4 أشخاص بينهم طفل وامرأة بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وتحقق الشرطة في قيام شخص بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه عائلة أبو سيف عقب شجار ما أدى إلى مقتل الحاجة صبرية.

وذكر مواطنون أن ضحية جريمة القتل كانت إنسانه متواضعة وسعت في أعمال الخير والصلح بين الناس ومساعدة الآخرين، وأعربوا عن استنكارهم للعنف والجريمة وظاهرة فوضى السلاح، ودعوا إلى تغليب لغة الحوار وتعزيز التسامح بين السكان.

يشار إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي أرتفع إلى 50، بينهم 9 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.


#يافا
#جرائم قتل
#الشرطة
#عنف
#جريمة

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