  2. محليات
  3. أخبار محلية

الشيخ دنون: إصابة حرجة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 10:57

الشيخ دنون: إصابة حرجة وأخرى متوسطة بجريمة إطلاق نار
موقع الجريمة في الشيخ دنون (فيسبوك)
عرب ٤٨

أصيب شابان في العشرينيات من العمر بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة، إثر جريمة إطلاق نار في بلدة الشيخ مساء يوم الأربعاء.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان بلاغا عن جرحى جراء جريمة إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب (29 عاما)، وصفت جراحه بالحرجة، فيما وصفت جراح شاب (19 عاما) بالمتوسطة.

 وأحيل المصابان إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج، حيث وصفت جروح أحدهما بالخطيرة جدا بينما الآخر بالمتوسطة.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنها تلقت إخطارا عن جرحى جراء إطلاق نار في أحد شوارع بلدة الشيخ دنون.

وقامت الشرطة وطاقم المعهد الجنائي بإغلاق موقع الجريمة وجمعت الأدلة والإفادات، فيما تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات.

 


#الشيخ دنون
#جريمة
#إطلاق نار
#الشرطة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية حتى السبت
حالة الطقس: درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية حتى السبت

2019-08-29

محاولات أخيرة لمنع الإضراب: المحكمة تأمر بمفاوضات مكثّفة
محاولات أخيرة لمنع الإضراب: المحكمة تأمر بمفاوضات مكثّفة

2019-08-28

"المتابعة" ترفض تدريس "قانون القومية"
"المتابعة" ترفض تدريس "قانون القومية"

2019-08-28

الأكثر قراءة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

2019-08-28
تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

2019-08-28
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

2019-08-28
تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

2019-08-28
انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

2019-08-28