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رهط: مجهولون يلقون قنبلة صوتية على منزل رئيس البلدية 

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 22:05

رهط: مجهولون يلقون قنبلة صوتية على منزل رئيس البلدية 
من المكان حيث تم إلقاء القنبلة
عرب ٤٨

ألقى مجهولون مساء يوم الخميس، قنبلة صوتيةً، على بيت رئيس بلدية مدينة رهط، فايز أبو صهيبان، الذي يقع في حارة التقوى.

وجاء في التّفاصيل، أن أحدًا لم يُصَب جرّاء إلقاء القنبلة، إلّا أن دوي الانفجار أثار حالة من التوتّر في المكان.

ووصلت الشرطة للمكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، للوصول إلى الجناة، علمًا أن تقصيرها في محاربة ظاهرتي العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي، هو محرّك فعلي للعديد من الجرائم.

بدورها، أصدرت الحركة الإسلامية في المدينة بيان "شجب واستنكارٍ" جاء فيه أنها "تستنكر الاعتداء وإلقاء القنبلة الصوتية الحارقة على بيت الشيخ فايز أبو صهيبان رئيس بلدية رهط، وتؤكد أن هذه الأعمال الجبانة لن تثني الشيخ عن مبادئه الداعية دوما إلى الألفة والمحبة والأخوة الإسلامية".

وناشدت الحركة في بيانها "جميع الأهل بالتعقل والاستماع لنداء العقل، وعدم الانجرار وراء مرضى النفوس، والأعمال الصبيانية غير المسؤولة، التي بدورها لا تأتي إلا بكل شر وقطيعة".


#أبو صعيبان
#رهط
#إلقاء قنبلة

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