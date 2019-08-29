طمرة: اتهام 4 شبان بالسطو وسرقة 140 ألف شيكل

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا إلى المحكمة المركزية في المدينة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد 4 شبان، نسبت لهم السطو على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة مبلغ 140 ألف شيكل.

ووفقا للنيابة العامة، في تاريخ 29-6-2019، تعرض محل تجاري في مدينة طمرة لعملية سطو، خلالها تم سرقة مبلغ 140 ألف شيكل، فيما قامت الشرطة بنصب الحواجز والاستعانة بوسائل تكنولوجية للوصول إلى الجناة.

وبحسب الشرطة قام 7 أشخاص بتنفيذ عملية السطو، حيث اقتحموا المحل التجاري خلال ساعات العمل وأطلقوا الرصاص بالهواء وسرقوا مبلغ مالي وهربوا من المكان.

وحول ملف التحقيق للوحدة المركزية في الشرطة، وخلال التحقيقات تم اعتقال عددا من الشبان نسبت لهم شبهات الضلوع في عملية السطو، حيث قدمت ضد 4 منهم لوائح اتهام، وطلبت النيابة من المحكمة استمرار اعتقالهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.

وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أنه تم التخطيط لتنفيذ عملية السطو، وعليه تم التزود بالأسلحة ومعدات لتنفيذ عملية السطو، إذ الاستعانة بشبان من طمرة لتنفيذ عملية السطو مقابل الحصول على الأموال.

وخلال التحقيقات، تم العثور على معدات ودراجة نارية تم استخدامها في عملية السطو.