  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: اتهام 4 شبان بالسطو وسرقة 140 ألف شيكل

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 16:14

طمرة: اتهام 4 شبان بالسطو وسرقة 140 ألف شيكل
(توضيحية)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا إلى المحكمة المركزية في المدينة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد 4 شبان، نسبت لهم السطو على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة مبلغ 140 ألف شيكل.

ووفقا للنيابة العامة، في تاريخ 29-6-2019، تعرض محل تجاري في مدينة طمرة لعملية سطو، خلالها تم سرقة مبلغ 140 ألف شيكل، فيما قامت الشرطة بنصب الحواجز والاستعانة بوسائل تكنولوجية للوصول إلى الجناة.

وبحسب الشرطة قام 7 أشخاص بتنفيذ عملية السطو، حيث اقتحموا المحل التجاري خلال ساعات العمل وأطلقوا الرصاص بالهواء وسرقوا مبلغ مالي وهربوا من المكان.

وحول ملف التحقيق للوحدة المركزية في الشرطة، وخلال التحقيقات تم اعتقال عددا من الشبان نسبت لهم شبهات الضلوع في عملية السطو، حيث قدمت ضد 4 منهم لوائح اتهام، وطلبت النيابة من المحكمة استمرار اعتقالهم حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.

وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام أنه تم التخطيط لتنفيذ عملية السطو، وعليه تم التزود بالأسلحة ومعدات لتنفيذ عملية السطو، إذ الاستعانة بشبان من طمرة لتنفيذ عملية السطو مقابل الحصول على الأموال.

وخلال التحقيقات، تم العثور على معدات ودراجة نارية تم استخدامها في عملية السطو.

 


#طمرة
#سطو
#لائحة اتهام
#محكمة
#النيابة العامة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المحكمة ترفض طلب إغلاق مدرسة الزرنوق الثانوية بالنقب
المحكمة ترفض طلب إغلاق مدرسة الزرنوق الثانوية بالنقب

2019-08-29

سخنين: اتهام شاب بحيازة أسلحة ومخدرات بقيمة 170 ألف شيكل
سخنين: اتهام شاب بحيازة أسلحة ومخدرات بقيمة 170 ألف شيكل

2019-08-29

هدم العراقيب للمرة الـ156 وتطويق مقبرة القرية
هدم العراقيب للمرة الـ156 وتطويق مقبرة القرية

2019-08-29

الأكثر قراءة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

2019-08-28
تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

2019-08-28
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

2019-08-28
تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

2019-08-28
انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

2019-08-28