  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة متوسّطة لزوجة حامل من الطيرة باعتداء عنصريّ بالقدس

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 23:20

إصابة متوسّطة لزوجة حامل من الطيرة باعتداء عنصريّ بالقدس
السيارة عقب الاعتداء
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

تعرض أفرادٌ من عائلة أبو خيط من مدينة الطيرة، مساء السّبت، لاعتداء عنصري على يد متطرّفين يهود، في القدس، وتحديدًا في أحد الأحياء اليهودية المتدينة، ما أدى إلى إصابة امرأةٍ حامل بجروح متوسطة.

وقالت العائلة إن الإصابة جاءت عقب إلقاء المعتدين العنصريين بالحجارة على سيارة العائلة، ما أدى إلى إصابة المرأة الحامل بحجر في جسدها، لتُنقَل إلى المستشفى على إثر ذلك.

من داخل السيارة

وقال الشاب محمد أبو خيط، زوج المصابة، في حديثٍ لموقع "عرب 48": "تعرضنا إلى اعتداء غاشم من قبل شبان يهود. كانوا ما يقارب الـ15 شابا، ألقوا الحجارة على السيارة بكثافة دون توقف".

وأضاف أبو خيط: "في البداية حين اقتربتُ من موقع الحدث شككت أنه يدور في الشارع أمر مشبوه، كانت أمامي حافلة، استدارت وعادت من طريق بديلة، وأنا بدوري أردت اللحاق بتلك الحافلة لأسلك طريقها وإذ بوابلٍ من الحجارة ينهال على السيارة، وبلطف من الله لم تحدث كارثة".

وتابع: "كنا في السيارة أنا وزوجتي الحامل ووالدتي الكبيرة بالسن، ولم أخف على نفسي إنما على والدتي وزوجتي الحامل. كان الأمر مرعبا لدرجة أنني اعتقدت أنهم سيقتلوننا، ونحن إلى هذه اللحظة لا ندري لمَ ذلك!".

وقال أبو خيط: "قدمنا شكوى في الشرطة، وكنا في المحطة ورافقتنا شرطية إلى المستشفى خوفا من اعتداء آخر، وقالت الشرطة إنها سوف تعتقل المعتدين"، مُشيرا إلى أنه سيُتابع الأمر قضائيا ولن يسكت "عن هذا الاعتداء حتى يأخذ المجرمون جزاءهم".


#عائلة أبو خيط
#الطيرة
#القدس
#اعتداء عنصري
#امرأة حامل

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التماسُ منظمة الصيادين القطرية سارٍ وسعيٌ لتوسيع شراكاتها
التماسُ منظمة الصيادين القطرية سارٍ وسعيٌ لتوسيع شراكاتها

2019-08-31

دالية الكرمل: مصرع شاب في حادث طرق
دالية الكرمل: مصرع شاب في حادث طرق

2019-08-31

الناصرة: أهالي حيّ الروم يحتجون على توسيع مدرسة الزهراء
الناصرة: أهالي حيّ الروم يحتجون على توسيع مدرسة الزهراء

2019-08-31

الأكثر قراءة

وفاة الشابة إسراء غريب تُشعل الشبكة...

وفاة الشابة إسراء غريب تُشعل الشبكة... "بميزان الجهل الرجل لا يُعاب"

2019-08-30
عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في

عميلة مخابرات باعت البوظة لبوتين وإردوغان في "ماكس"

2019-08-30
أي طريق سلكت الطائرات الإسرائيليّة لقصف العراق؟

أي طريق سلكت الطائرات الإسرائيليّة لقصف العراق؟

2019-08-30
إلغاء الإضراب بعد التوصل لاتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية

إلغاء الإضراب بعد التوصل لاتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية

2019-08-30
نتنياهو يقر باستهداف

نتنياهو يقر باستهداف "إيران في العراق عسكريا"

2019-08-30