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أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال

تاريخ النشر: 03/09/2019 - 10:53

أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش

تسود حالة من التذمر في بلدة أبو قرينات التابعة للمجلس الإقليمي واحة الصحراء في النقب، مع بداية العام الدراسي الجديد بسبب وضعية رياض الأطفال التي تعاني من الإهمال وتشكل خطورة على سلامة الأطفال بسبب اهترائها وعدم تلقيها الصيانة اللازمة قبل افتتاح السنة الدراسية.

واعتبر الأهالي في بلدة أبو قرينات، أن "افتتاح العام الدراسي الجديد دون تجهيز رياض الأطفال وإصلاح الألعاب والمرافق المعطوبة التي تهدد سلامة أبنائهم هو فشل في عمل وزارة المعارف والمسؤولين في المجلس الإقليمي واحة الصحراء".

وطالب أعضاء من اللجنة المحلية من خلال رسالة شديدة اللهجة جرى إبراقها إلى وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي واحة الصحراء، بالترميم الفوري لرياض الأطفال وتجهيزها بأسرع وقت وإزالة الخطر منها.

وذكر عضو اللجنة المحلية، راتب أبو قرينات، في حديث لـ"عرب 48"، أنه "للأسف الشديد الوضع في الروضات بات مزريا وغير آمن لاستقبال الطلاب، بحيث أن الألعاب قديمة جدا ولا تصلح للاستعمال، ناهيك عن مشاكل في الأمان، الألعاب بالإضافة إلى مناظر غير صحية كتراب مليء بالأوساخ ومخلفات القطط والكلاب في نفس المكان الذي هو معد أيضًا للعب الأطفال، لهذا فإن الوضع غير مريح بتاتا".

وتابع "أبرقنا بالأمس رسالة لمجلس واحة الصحراء والوزارة، علمًا أنني قد بعثت رسالة مشابهة خلال السنة الماضية وطالبت الاهتمام بالروضات وإكمال النواقص، إلا أنه لم يتغير أي شيء".

وطالب "المجلس الإقليمي ووزارة المعارف بأخذ مسؤوليتهما ومعالجة هذه المشاكل بشكل فوري".

وختم أبو قرينات بالقول "هناك تقاعس كبير بخصوص تنظيم السفريات للطلاب، حيث لم تتوفر السفريات حتى اليوم في الوقت الذي يقوم فيه الأهالي بإرسال أطفالهم بواسطة سفريات طلاب الابتدائية وهو أمر خطير وغير آمن".


#أبو قرينات
#النقب
#راتب أبو قرينات

أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال

أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال

أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال

أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال

أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال

أبو قرينات: روضات تهدد سلامة الأطفال بسبب الإهمال

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