بسمة طبعون: اندلاع حريق في مدرسة الحلف الابتدائية

شب حريق صباح اليوم الخميس، في المدرسة الابتدائية في قرية الحلف في منطقة بسمة طبعون، حيث عملت طواقم الإنقاذ والإطفاء على إخماد الحريق الذي أتى على غرفة مدير المدرسة ومنع ألسنة النيران من الانتشار لمختلف غرف التدريس، فيما شرعت الشرطة التحقيق في أسباب الحريق.

وتلقت طواقم الإطفاء بلاغا عن حريق في المدرسة الابتدائية في قرية الحلف، وعلى الفور وصلت طواقم الإطفاء إلى المدرسة وشرعت بإخماد النيران والسيطرة عليها.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ فإن الحريق شب في غرفة مدير المدرسة وانتشر إلى بعض الغرف، حيث أدى ذلك إلى تحطيم حمامات في المدرسة.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق ومنع انتشاره، إلى جانب التحقيق مع الشرطة للكشف عن أسباب اندلاع الحريق.