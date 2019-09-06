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إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث عمل قرب حيفا

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 10:27

إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث عمل قرب حيفا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لحادث عمل في كيبوتس "ياغور" جنوب شرق مدينة حيفا، صباح اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل سقط عن سطح مصنوع من مادة الأسبست عن ارتفاع نحو 5 أمتار إثر انهياره، خلال عمله بمصنع في كيبوتس "ياغور".

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل العامل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورسات البناء خاصة، وسط غياب الرقابة الحكومية على إجراءات السلامة والحماية التي يتوجب على المقاولين اتخاذها. 

ويشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.


#كيبوتس "ياغور"
#حادث عمل
#مادة الأسبست

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