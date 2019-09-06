  2. محليات
  3. أخبار محلية

جسر الزرقاء: اتهام قاصر بطعن فتى في إحدى المدارس

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 12:29

جسر الزرقاء: اتهام قاصر بطعن فتى في إحدى المدارس
منظر عام لجسر الزرقاء (أرشيفية)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة صباح اليوم، الجمعة، لائحة اتهام ضد قاصر يبلغ من العمر 16 عاما من جسر الزرقاء، على خلفية طعن فتى آخر في إحدى مدارس البلدة.

وتقدمت النيابة العامة بطلب للمحكمة لتمديد فترة اعتقال القاصر حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وفي التفاصيل، فإنه "في يوم 3.9.2019 وقعت جريمة طعن داخل حرم مدرسة في جسر الزرقاء، ما أسفرت عن إصابة فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجروح وصفت بأنها طفيفة أحيل على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه "ووفقا للتحقيقات تبين بأن الخلفية وراء جريمة الطعن هي أعمال بلطجية".


#جسر الزرقاء
#اتهام
#جريمة
#طعن

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"المتابعة" تشكل لجنة خاصة لقضية العراقيب وهيئة للدفاع عن الأوقاف
"المتابعة" تشكل لجنة خاصة لقضية العراقيب وهيئة للدفاع عن الأوقاف

2019-09-06

قلنسوة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
قلنسوة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2019-09-06

إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث عمل قرب حيفا
إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث عمل قرب حيفا

2019-09-06

الأكثر قراءة

طائرة من دبي تهبط 3 مرات أسبوعيا في إسرائيل

طائرة من دبي تهبط 3 مرات أسبوعيا في إسرائيل

2019-09-05
مقتل إسراء غريب: ترقب لتقرير الطب الشرعي

مقتل إسراء غريب: ترقب لتقرير الطب الشرعي

2019-09-05
تحليلات إسرائيلية:

تحليلات إسرائيلية: "حرب وقائية" لوقف تحسين دقة صواريخ حزب الله

2019-09-05
مصر: النيابة تحقق بأسباب وفاة نجل الرئيس الراحل مرسي

مصر: النيابة تحقق بأسباب وفاة نجل الرئيس الراحل مرسي

2019-09-05
غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

2019-09-05