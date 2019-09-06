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مجلس اللقية يخصّص حافلات لنقل طلاب العوجان مسلوبة الاعتراف

تاريخ النشر: 06/09/2019 - 21:56

مجلس اللقية يخصّص حافلات لنقل طلاب العوجان مسلوبة الاعتراف
من تظاهرة الخميس في بئر السبع (عرب ٤٨)
عرب ٤٨

قرّر رئيس مجلس اللقيّة، أحمد الأسد، الجمعة، تخصيص حافلات ابتداءً من صباح يوم الأحد (8.9.2019)، ليتسنى لطلاب قرية عوجان مسلوبة الاعتراف، العودة إلى مقاعد الدراسة في مدارسهم باللقية.

وقال الأسد إنه تم اتخاذ القرار بإعادة خطوط المواصلات للطلاب من خارج اللقية، دون ربط ذلك بالمفاوضات التي يجريها المجلس لتحويل الميزانيات اللازمة لذلك، وأشار إلى أنه "لا يعقل أن يبقى الوضع الراهن على ما هو عليه، والتسبب بخسارة مواد تعليمية لأبنائنا في عوجان وضواحي اللقية".

وتستمرّ في النقب، منذ افتتاح العام الدراسي، الاحتجاجات المطالبة بتوفير السفريات لنحو 18 ألف طالب لنقلهم للمدارس في قرى ومدن النقب.

والخميس، تظاهر المئات أمام المجمع الحكومي في بئر السبع، تحت عنوان "إعادة افتتاح العام الدراسي، وضمان حقوق نحو 18 ألف طالب وطالبة"، في القرى التي تتلقى الخدمات التعليمية من المجلس الإقليمي القيصوم، على طول شارع رقم 31.

وهدد رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، بانضمام مدارس المدينة لإضراب طلاب مدارس القرى مسلوبة الاعتراف، وقال في كلمته خلال المظاهرة "في حال لم تحل قضية السفريات، سنعلن عن انضمام 27000 طالب من مدينة رهط للإضراب".

وتهدف المظاهرة الضغط على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم من أجل توفير الميزانيات لسفريات الطلاب والطالبات من القرى مسلوبة الاعتراف للمدارس.

بدوره، قال المرشح في القائمة المشتركة سعيد الخرومي لـ"عرب 48": "نتظاهر اليوم ضد ممارسات وتعنت السلطات الإسرائيلية التي منعت عن أبناء القرى مسلوبة الاعتراف المواصلات لمدارسهم".

وأضاف الخرومي "الخلاف هو على تكاليف المواصلات وصيانة المدارس والخدمات الطلابية، بين وزارة التربية والتعليم ومجلس القيصوم، نحن نقول يجب على الوزارة حل هذه الإشكالية والوصول إلى اتفاق مع مجلس القيصوم قبل يوم الأحد".


#اللقية
#عوجان
#القرى مسلوبة الاعتراف

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