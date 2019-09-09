تل السبع: إصابة معلم من الشمال في جريمة إطلاق نار

أصيب معلم من منطقة الشمال في جريمة إطلاق نار بجانب مدرسة المجد الابتدائية في قرية تل السبع بمنطقة النقب، بعد ظهر اليوم الإثنين، حسبما ذكر شهود عيان.

وأفاد شهود العيان أن إصابة الشاب طفيفة، وأن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة لمعرفة أسباب إطلاق النار على المعلم.

وأضافوا أن ملثما أطلق النار على سيارة كان يستقلها معلم ومعلمة في ساحة مدرسة بالقرية.

وأضافوا أن الجريمة وقعت في موقف السيارات أثناء مغادرة المعلم والمعلمة للمدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي، ولحقت أضرار بالسيارة المستهدفة.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمعلمة التي تعرضت لحالة من الهلع.