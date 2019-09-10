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يافا: أهالي يافا يلتمسون ضد انتهاك حرمة مقبرة الإسعاف

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 10:01

يافا: أهالي يافا يلتمسون ضد انتهاك حرمة مقبرة الإسعاف
مقبرة الإسعاف (أرشيفية)
عرب ٤٨

تنظر المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، في التماس قدمه أهالي يافا العرب ضد بلدية تل أبيب وانتهاكها لمقبرة الإسعاف الإسلامية وإصرارها على إقامة مشروع لإيواء "المشردين" على أرض المقبرة.

وقال أحد المحامين المتابعين للقضية، رمزي كتيلات، إن المحكمة تعقد اليوم جلستها الأولى للنظر في التماس أهالي يافا ضد بلدية تل أبيب، بعد أن حوّلت المحكمة العليا الملف، في مرحلة سابقة، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب.

وأوضح أنه "في شهر نيسان الماضي، انتهكت بلدية تل أبيب حرمة المقبرة وبدأت بعمليات حفر داخلها من أجل إقامة مشروع إسكان للمشردين، وجرى اكتشاف عظام أموات في مكان الحفر، وقد هبّ الأهالي وأوقفوا هذه الأعمال، ثم توجهنا للمحكمة العليا ضد المخطط، وعقدت جلسة هناك في شهر حزيران، وقررت العليا تحويل الملف إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بادعاء أن النظر في الملف هو من اختصاص تلك المحكمة".

وقال إمام مسجد البحر في يافا، الشيخ محمد عايش، والذي تواجد في قاعة المحكمة، إن "أهالي يافا يصرون على وقف هذا المخطط المشؤوم، الذي يسطو على المقبرة ويدنس حرمتها".

وأكد أنه "جئنا لنؤكد للمحكمة رسالة واضحة بأن هذه القضية ليست قضية عابرة، ولا يمكن أن نرضى بانتهاك حرمة أمواتنا والاعتداء على مقدساتنا، وبالتالي لن يتوقف نضالنا حيال هذا الموضوع حتى ننهي هذا المخطط".

 


#يافا
#مقبرة الإسعاف
#مقدسات
#محاكم

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