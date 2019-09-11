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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في ورشتي بناء

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 11:21

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في ورشتي بناء
من مكان الحادث في "حريش"، اليوم
عرب ٤٨

لقي عامل مصرعه صباح اليوم، الأربعاء، في حادث عمل بورشة بناء في مدينة "ريشون لتسيون" وسط البلاد حيث سقط من علو.

وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان عمليات إنعاش للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، وأعلن الطبيب المرافق وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

وأفادت مصادر طبية، في وقت لاحق، أن ضحية الحادث عامل أجنبي.

وفي حادث عمل آخر، وقع في البلدة الاستيطانية "حريش" بمنطقة وادي عارة، أصيب 3 عمال سقطوا من على سقالة خلال عملهم بورشة بناء، وقدمت لهم الطواقم الطبية العلاجات الأولية، ووصفت إصاباتهم بأنها متوسطة وطفيفة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادثين وفقا للمقتضى.

 


#حوادث العمل
#ورشات بناء
#وادي عارة
#عمال

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