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كفر قاسم: إصابة شاب بعد ساعات من جريمة قتل أبو جابر

تاريخ النشر: 12/09/2019 - 10:54

كفر قاسم: إصابة شاب بعد ساعات من جريمة قتل أبو جابر
كفر قاسم، فجر اليوم
عرب ٤٨

سادت حالة من التوتر والقلق في كفر قاسم إثر جريمة قتل الشاب جهاد أبو جابر (26 عاما) حيث تعرض لإطلاق النار أمام منزله بينما كان متجها إلى مكان عمله في مخبز بالمدينة، فجر اليوم الخميس، إذ كان يعمل على توزيع الخبز على المحلات التجارية.

وفي تصعيد خطير، أصيب شاب في العشرينيات من عمره بإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار تعرض لها من قبل مجهولين مروا بسيارة قبل ظهر اليوم.

ووصل طاقم من مركز بقاء الطبي إلى مكان الجريمة وقدم الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم تم نقله إلى المستشفى.

وأكد مصدر طبي في مركز بقاء أن حالة المصاب مستقرة وأنه يعاني من إصابة في القسم العلوي من جسمه.

هذا، وتشهد كفر قاسم تواجدا مكثفا للشرطة في عدة أماكن تحسبا لأي طارئ.

 


#كفر قاسم
#جرائم القتل
#جهاد أبو جابر
#العنف والجريمة

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