أم الفحم: جريمة سطو مسلح على البريد بحي المحاجنة

نفذ لص مجهول جريمة سطو مسلح في وضح النهار على فرع البريد في حي المحاجنة، صباح اليوم الإثنين.

وسرق اللص مبلغا من المال تحت وطأة التهديد بالسلاح وهرب من المكان. ولم يبلغ عن إصابات.

وجرى استدعاء الشرطة حيث باشرت التحقيق وأعمال التمشيط والبحث اللص، وقام المحققون بجمع الأدلة من مسرح الجريمة.

هذا، وساد الخوف والقلق بين المتواجدين في مكتب البريد والحي، وتوافد عدد من الأهالي إلى المكان في أعقاب الجريمة، وأعربوا عن تذمرهم وغضبهم من ازدياد أعمال العنف والجريمة.