تجدد الحرائق وإخلاء منازل في البلاد

شبت حرائق في أحراش ومناطق مفتوحة في عدة مناطق بالبلاد، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق ومنع انتشار ألسنة النار إلى المناطق السكنية.

وفي منطقة مرج ابن عامر، تجدد اشتعال النار بعد إخمادها في قريتي الدحي ونين، وانتشرت طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ، فجر اليوم الإثنين، بهدف حماية المنازل المأهولة القريبة من مكان الحريق، وجرى جانب استدعاء طائرات لمساندة الطواقم في إخماد الحريق.

كما عملت طواقم عديدة، الليلة الماضية، على إخماد حريق شب في منطقة أشواك قرب تل العدس المحاذية لقرية إكسال.

وانتشرت النار بسبب الرياح وأدت إلى احتراق ثلاثة مخازن للقش، وواصلت الطواقم العمل لغاية الصباح في إخماد الحريق، ولم يبلغ عن إصابات.

ووفقا للشرطة، اندلعت النار في منطقة مليئة بالأشواك الجافة، بين قريتي الدحي ونين، وتم إخلاء 22 منزلا قريبا من مكان الحريق، في قرية الدحي.

كما أسفر الحريق عن إصابة شخص (45 عاما)، إثر استنشاقه الدخان المنبعث من الحريق، وتم نقله إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة لتلقي العلاج الطبي اللازم. ولا تزال طواقم الإطفاء والإنقاذ في المكان تحسبا لانتشار النار من جديد.

وفي سياق متصل، شبت النار في أحراش بالقرب من حي الفاخورة في مدينة الناصرة، واستدعيت طواقم الإطفاء حيث أخمدت الحريق في منطقتين بين الفاخورة ويافة الناصرة، ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار في المكان.

وأكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم إطفاء أخمدت حريقا كبيرا شبّ في منطقة أشواك وحرش في حي الفاخورة بالناصرة، وحريقا آخر بين الناصرة ويافة الناصرة. وعمل أفراد الإطفاء على منع اقتراب ألسنة النار من المنازل المأهولة.

وفي شفاعمرو، شب حريق هائل بالقرب من شفاعمرو، فجر اليوم، ووصلت إلى المكان طواقم كبيرة الإطفاء والإنقاذ وأخمدت النار.

كما شهدت عدة مناطق حرائق في عدة بلدات بمنطقتي الجليل ووادي عارة.

يذكر أن سلطة الإطفاء والإنقاذ أصدرت، اليوم، أمرا يقضي بمنع إشعال النار في المناطق المفتوحة التي تشكل خطرا لانتشار النار وبالتالي تشكيل خطر على حياة المواطنين والممتلكات.